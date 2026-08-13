Polisten verilen bilgiye göre, 12 Ağustos 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunduğu belirlenen 9 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, 13 Ağustos 2026 tarihinde 06.00-08.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaçak yaşama yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Girne’deki kontrollerde de ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen 15 kişi daha tutuklandı.

Böylece iki günlük denetimlerde toplam 24 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.