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Polis, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı nezdinde ülkede kalış nedenlerinin araştırıldığını ve ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Gönyeli Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Gonca Kartal, mahkemede olguları aktardı. Polis, 31 Temmuz 2026 tarihinde Gönyeli bölgesinde gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde, N.S.'nin 354 gün, B.C.O.'nun 1.587 gün, M.K.'nin 3.005 gün, S.B.C.S.'nin 1.158 gün, N.A.'nın 46 gün, R.T.O.'nun 244 gün ve B.O.A.'nın 2.437 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

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