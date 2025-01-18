Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 16.01.2025 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen KKTC'de izinsiz ikamet etme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Gün, üç zanlı ile ilgili polis muhaceret sisteminde yapılan araştırmada 29.11.2024 tarihinden itibaren 48 gündür KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların bu süre zarfinda herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini belirt zanlıların üç gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı müvekkili Adevlesi'nin 9 aylık bir bebeği olduğunu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin gözetimine alındığını beyan etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi