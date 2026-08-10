Mahkemede olguları Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru M.P. aktardı.

Polis, 9 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Gönyeli’de meydana gelen olayda, zanlının yaklaşık üç yıldır tanıdığı ve iki gündür evinde misafir olarak bulunan 26 yaşındaki Sudan uyruklu kadınla ilişkiye girmek istediğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Polis, tartışma sırasında zanlının 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı A.H.B.A.’nın sol üst bacağına iki kez sapladığını ve yaklaşık 0,5 santimetrelik iki kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Olayın ardından polis ekiplerinin olay yerine gittiğini belirten polis, zanlının merdivenlerde, müştekinin ise ikametgâhın salonunda yerde oturur vaziyette tespit edildiğini söyledi. Müştekinin ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığını, zanlının ise tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının ikametgâhında aynı gün 17.30-18.00 saatleri arasında yapılan aramada, salonun tekli koltuğunun yastığı arasında olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın bulunarak fotoğraflandığını ve emare olarak alındığını belirtti.

Müştekinin hastanede yapılan kontrolünde sol bacağındaki kesilere birer dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olması nedeniyle taburcu edildiği kaydedildi. Polis ayrıca müştekinin ifadesinde zanlıdan şikâyetçi olduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.