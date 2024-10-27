Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.10.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da kamuya açık bir yer olan Haydarpaşa Sokak’ta, bulundukları kafe içerisinde kendisine baktığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu, N.K.(E-19) 162 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan A.O.(E-18) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavgada edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.