Depremde hayatını kaybeden evladımız Kağan Selim İş son yolculuğuna uğurlandı.
Ulukışla'da kılınan öğle namazının ardından Ulukışla mezarlığına defnedilen Kağan Selim İş'i son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.
Depremde hayatını kaybeden evladımız Kağan Selim İş son yolculuğuna uğurlandı.
Ulukışla'da kılınan öğle namazının ardından Ulukışla mezarlığına defnedilen Kağan Selim İş'i son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.
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