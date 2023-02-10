Ulukışla'da kılınan öğle namazının ardından Ulukışla mezarlığına defnedilen Kağan Selim İş'i son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

İsias Otel’le ilgili suç duyurusu...

İsias Otel’le ilgili suç duyurusu...

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