Deprem in derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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