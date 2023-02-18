Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Eyüpsultan'da tespit edilen riskli binaların yüzde 97'si yıkıldı Eyüpsultan'da tespit edilen riskli binaların yüzde 97'si yıkıldı

Depremin derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi.