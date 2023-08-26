Bunlar da ilginizi çekebilir

Saat 11:58'de olan deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.