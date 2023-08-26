Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 11:58'de olan deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 11:58'de olan deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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