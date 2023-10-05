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Saat 18.23'te olan deprem, yerin 11,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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