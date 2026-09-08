Araştırmacılar meme kanseri teşhisi konulan 95 kadını, 11.5 yıl boyunca izleyerek, antioksidan özelliklere sahip bitki bileşikleri olan polifenol tüketiminin ölüm, hayatta kalma ve kanserin nüksetme olasılığı ile ilişkisini incelediler.

İngiliz Journal of Nutrition tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, daha yüksek oranda polifenol tüketen kadınların özellikle meme kanseri nedeniyle ölüm riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Takibi yapılan, katılımcılar arasında kahve kullanımı toplam polifenol tüketiminin yanı sıra araştırmacılar tarafından incelenen iki bileşik kategorisi olan fenolik asitler ve lignanların alımına da en büyük katkıyı sağlayan unsur olarak saptandı.

Çalışmanın istatistiksel analizine göre, daha yüksek toplam polifenol alımı, meme kanserine bağlı ölüm riskinde yüzde 80'lik bir azalma ile ilişkilendirildi.

Daha yüksek fenolik asit alımı riskte yüzde 91'lik bir azalmayla, daha yüksek lignan tüketimi ise yüzde 85'lik bir azalmayla ilişkilendirildi.

Fenolik asitler ayrıca, meme kanserinin nüksetme riskinde yüzde 65'lik ve herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinde yüzde 77'lik bir azalma ile ilişkilendirildi.

Araştırma, kahvenin önlediğini kanıtlıyor mu?

Meme kanseri, kadınlar arasında dünya genelinde en sık görülen kanser türü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 694 bin kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Araştırma sonuçlarında elde edilen bulguların, kahve tüketiminin meme kanserinin nüksetmesini veya buna bağlı ölümü önlediğini kanıtlamadığı yer aldı.

Söz konusu araştırmanın gözlemsel nitelikte olduğu, yani sonuçlardaki farklılıklardan polifenollerin veya bizzat kahvenin sorumlu olduğunu kanıtlamak yerine, yalnızca çeşitli bağlantıları ortaya koyduğu vurgulandı.

Polifenol sadece kahvede mi var?

Polifenol, sadece kahvede bulunan bir bileşik değil. Yaban mersini gibi üzümsü meyveler, sebzeler, kuruyemişler, baklagiller, zeytinyağı, çeşitli otlar ve baharatlar dahil pek çok bitkisel gıdada bulunuyor.

Bu yeni araştırmanın, beslenme düzeninin meme kanseri teşhisi sonrasındaki sonuçlarla nasıl ilişkili olabileceğini anlama çabalarına katkı sağladığı aktarıldı.

Bununla birlikte çalışma sonucunda, daha yüksek polifenol alımının meme kanserine bağlı ölüm oranlarının düşüklüğüyle ilişkili olduğu, fenolik asitlerin ise hastalığın nüksetme ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğu belirlendi.