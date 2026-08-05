İskele Belediyesi Proje Birimi tarafından hazırlanan proje, yaklaşık 4.500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek. Kalecik Köy Lokali ve Düğün Salonu'nun arkasındaki arazide inşa edilen rekreasyon alanı, bölge halkının spor, dinlenme ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

HALI SAHANIN YANINA MODERN YAŞAM ALANI KAZANDIRILIYOR

Proje kapsamında yürüyüş yolları, kamelyalı oturma alanları, yaklaşık 2.000 metrekarelik yeşil alan, peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları ile çocuk oyun grubu yer alacak. Halı saha ile bütünlük oluşturacak rekreasyon alanı, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam merkezi olacak.

SADIKOĞLU: “21 KÖYÜMÜZÜ DE AYNI HİZMET ANLAYIŞIYLA GELİŞTİRİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi'nin hizmetlerini sadece merkezle sınırlı tutmadığını belirterek, “İskele ne ise 21 köyümüz de aynı hizmet ve gelişim anlayışından faydalanacaktır. Kalecik'te yapımı süren halı sahamızı, vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri modern bir rekreasyon alanıyla destekliyoruz. Hedefimiz, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarını bölgemize kazandırmaktır.” dedi.