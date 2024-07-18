Yaşam Evi’nin tadilatı için çıkılan ihaleyi kazanan Ceman Construction tarafından, 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlatılan tamir ve tadilat projesi, 90 iş günü içinde tamamlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlılara daha çağdaş hizmet vermek ve rahat etmesini sağlamak amacıyla başlatılan tadilat çalışmalarını yerinde incelemek için Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bakan Gardiyanoğlu: ‘‘Yaşlılarımıza en güzel şekilde bakmak, onlara hak ettikleri koşulları sağlamak için elbirliğiyle çalışıyoruz. Amacımız Kalkanlı Yaşam Evi’nin hizmet kalitesini arttırarak şartlarını süratle iyleştirmek. 3 ay içerisinde tadilat çalışmalarının tamamlanmasını hedefliyoruz’’ dedi.