

Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçelerindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran OGM, “Tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz sürüyor.” dedi.

OGM, ayrıca Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA'DAN ACI HABER

Acı haberi Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım duyurdu.

Yıldırım, yangın sırasında dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Belediye Başkanı, "Hayatını kaybeden Yeşilkaraman Mahallemizden Hasan Kahya vatandaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve mahallemize başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadeleriyle de yakınlarına baş sağlığı diledi.

KALP KRİZİ GEÇİRİRKEN YOLU TARİF ETMİŞ

Yangının ilk çıktığı andan itibaren söndürme çalışmalarında görevlilere yardım ettiği öğrenilen Kahya'nın, evinin önündeki ahırdaki hayvanlarını güvenli alana taşıdığı, alevlerin yaklaşmasıyla saman balyalarına uçan küllerden tutuşmayı önlemek için sulama amacıyla hortum aradığı sırada fenalaştığı belirtildi.

Çevresindekilere kendini iyi hissetmediğini belirten Kahya'nın, o sırada yoldan geçen otomobille mahalleden ana yola götürülürken sürücüye yol tarifi yaptığı ortaya çıktı.

Çiftçilik ve kamyon şoförlüğü yapan Hasan Kahya'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 15 Eylül'de doğum günü olan Kahya'nın cenazesi, yaşadığı mahallenin mezarlığına defnedilecek.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 2 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ

Aksu'da 26 büyükbaş ve 90 küçükbaş hayvanın tahliyesinin gerçekleştirildiği, şu ana kadar 18 ahırın yangından etkilendiği, 4 mahallede 993 aboneye elektrik kesintisi uygulandığı kaydedildi.

Yangın bölgelerinde kesintisiz iletişimin sağlanabilmesi için 3 mobil baz istasyonu konumlandırıldı.

Hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD Başkanlığı'ndan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 2 milyon TL acil yardım ödeneği talep edildi.

Aksu ilçesinde güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan herhangi bir yol bulunmadığı, tahliye edilen mahallelerin giriş ve çıkışlarının jandarma tarafından kontrol altında tutulduğu kaydedildi.



MAHALLELİ HAVUZU DOLDURDU

Yangın söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği mahallelerde yaşayanlar da destek verdi.

Onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su aldığı havuza, traktörleriyle, beton mikserleriyle su taşıdı.

Tankerlerden su boşaltılırken aynı anda helikopterler bambi kovasına havuzlardan su doldurdu.

O anlarda mahalleli, helikopterin pervanesinin hava akımı gücünden korunmak için çevrelerindeki materyallere tutundu. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için mahalleye döndü.



KURYELER SEFERBER OLDU

Yangın bölgesinde çok sayıda kurye de erzak dağıtım alanlarında temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları, ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaştırıp gönüllü olarak görev yapıyorlar.

Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler, söndürme çalışmalarına da yardım ediyor.

YANGIN BÖLGELERİNDE RÜZGAR SÜRECEK Mİ?

Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yangın bölgelerinin hava durumuna ilişkin NTV canlı yayınında bilgi verdi.

Günlerdir bölgede kuru bir hava olduğundan bahseden Çalışkan, “Kozan ilçesinde güneşin altı 45 derecenin üzerinde. Bugün şiddetli bir rüzgar yok. Rüzgarın hızında azalma var.” dedi.

Ancak bölgedeki düşük neme de dikkat çeken Çalışkan, “Antalya'da yüzde 15 nem varken şu anda yüzde 33'lere çıktı. Önümüzdeki 4-5 gün bu hava koşulları etkisini gösterecek. Sıcaklıklar yüksek seyredecek ve nem düşük olacak.” ifadelerini kullandı.



ADANA'DA SON DURUM

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 insansız hava aracı, çok sayıda arazöz ve personel ile müdahale edilirken dumandan etkilenen 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek ayakta tedavi edildi.

Alevlerin 3 ilçede ilerlediği Enizçakırı, Kirizli, Sarıağaç, Aydın, Doğanalanı, Üçtepe, Elifçeler, Eğriçam, Musullu, Dailer ve Musahacılar mahallelerindeki 265 hane boşaltıldı. Tahliye edilen 795 kişi, misafirhanelere yerleştirildi.



40 EV TAHLİYE EDİLDİ, 7 EV YANDI

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın sırasında 40 ev tahliye edildi, alevlerin ortasında kalan 19 ev ise yandı.

İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Gece saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının ilerlemesi yavaşladı.



ANTALYA YANGININDA 3. GÜN

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla tekrar alevlendi. Alevler, bazı mahallelerdeki evlere sıçradı.



EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Söndürme çalışmaları sürerken risk altındaki Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahallelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulurken yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.

Orman yangını nedeniyle Antalya- Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı.



200 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında çıkıp, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan orman yangını havadan ve karadan yürütülen müdahale çalışmalarının sonunda kısmen kontrol altına alındı.

Toptaş ve Güzören mahallelerini etkisi altına alan yangının söndürülmesi için 5 uçak, 7 helikopter, 31 arazöz, 13 iş makinesi, 1'i TOMA 45 araç ve 392 personelle müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği Güzören'deki yerleşim yerlerinden 200 hanede 490 kişi jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

İlçede yangından etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangın bölgesindeki vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmeti de verildi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Antalya-Isparta kara yolu yangın nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.



MERSİN'DE SON DURUM

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün Bozyazı ilçesinin Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirilmiş, çalışmalara destek için 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edilmişti.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Tekeli Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.