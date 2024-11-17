





“Kalplerdeki İz: 35 Şampiyon Melek” isimli kitap, Gazeteci - Yazar Nezire Gürkan’ın kaleminden, 6 Şubat’ta Adıyaman’da yaşanan büyük acının izlerini kalplerimize kazıyan 35 meleğimizi anmak için hazırlandı.



Her satırında, şampiyon meleklerin ışığını ve hatırasını yaşatma çabası olan kitabın geliri de tümüyle Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.



Kitap, 6 Şubat ile hayatlarının akışı değişen Kıbrıs Türk toplumunda kayıplarımızın adını yaşatmak adına yaratılan ilk basılı örnek olması nedeniyle tarihi bir nitelik taşıyor.



Toplamda 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki Grand İsias Otel, 39 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takım oyuncusu çocuklarımızın tamamına, ayrıca bazı öğretmen ve veliler olmak üzere 35 canımıza mezar olmuştu.



Nezire Gürkan, günlerce ve gecelerce süren bir emekle, tanıkların anlatıları ve belgeler ışığında yaşananları kayıt altına aldı. 152 sayfalık kitabın tasarımını ise Selma Gürani yaptı.



Yaklaşık bir yıllık bir çalışma ile yazılan kitapta evlatlarını yitiren aileler dahil 30’u aşkın kişiyle görüşmeler yapıldı.



Gazeteci - Yazar Nezire Gürkan, kitapla ilgili duygularını şu sözlerle aktardı:

“Her düzeyde insanla konuştum; bakanlar, askerler, sağlıkçılar, görevliler, gönüllüler ve tabii ki aileler. Herkes hâlâ ilk günkü gibi, herkes hâlâ o enkazın başında, içi soğumamış. Toplumsal travmanın ifadesi gibi...”



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, kitabın önsözünde, “Voleybol şampiyonluğu ile başlayan Adıyaman yolculuğunun her anını yaşatan bu eser; Kıbrıs Türk toplum tarihinde ilk kez yaşanan böyle bir trajedi sonucu yakınlarını kaybeden ailelerin, Gazimağusa şehrinin ve hatta Kıbrıs adasının Kuzey yarısında hiçbir şeyin artık 6 Şubat öncesi gibi olmayacağının ifadesidir” görüşüne yer verdi.







Kitap Satış Noktaları;



Gazimağusa



* Önder AVM

* Cortado

* Roots

* ⁠Deniz Plaza

* ⁠Bies Optik



Lefkoşa



* Işık kitap evi

* Rüstem kitap evi

* KHORA

* Pascucci

* ⁠Deniz Plaza



Girne



* Eziç

* Tezgah

* ⁠Deniz Plaza