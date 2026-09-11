Kamu-İş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

“Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen” pankartı açan Kamu-İş, okullardaki taşeron sistemini eleştirdi.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugün bakanlık önüne eleştiri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla geldiklerini söyledi.

Serdaroğlu, bakanlık önünde olduklarını çünkü sorunların bitmediğini bitecek gibi de görünmediğini kaydetti.

Dün öğretmenlerin bugün de işçiler olarak kendilerinin bakanlık önünde olduğunu ifade eden Serdaroğlu, eğitimde çarpık bir düzen olduğunu, hademelerle ilgili konuda kişisel çıkarlar düşünülerek hareket edildiğini savundu.

Serdaroğlu, okullarda 415 hademe eksikliği olduğunu, bakanlığın bu konuda adım atmadığını çünkü taşeronlara çıkar sağladıkları görüşünü dile getirdi.

Hademe konusunda ihaleye çıkılmış gibi gösterildiğini ancak insan ticareti yapıldığını, taşeronlara iş verildiğini ileri süren Serdaroğlu, 415 kişi yerine tek bir kişiye ödeme yapılmak istendiğini söyledi.

Hademe eksikliği ve değişikliklerin, çocukların düzenini, eğitimi bozduğunu ifade eden Serdaroğlu, çalışanların düzeninin de bozulduğunu, emeklerinin sömürüldüğünü kaydetti.

Taşeronların kim olduğu belli olmayan kişileri işe aldığını, geçmişte "Çocukların taciz edilmesi" gibi vakalar yaşandığını, yeni dönemde de böyle bir olay yaşanması durumunda sorumlusunun bakanlık olacağını belirten Serdaroğlu, halkın, ülkedeki aksaklıklara, yanlışlara karşı tepki koymasını istedi.

Bakanlığın sendikalarla çalışması durumunda sorunların toplumsal çıkarlar göz önünde bulundurularak çözüleceğine inanç belirten Serdaroğlu, bu konuda da Milli Eğitim Bakanı'nı eleştirdi.

Serdaroğlu, ülkede eğitim hakkının bedava olması gerektiğini, ancak eğitim hakkı engellendiği için ailelerin özel okulları tercih etiğine işaret ederek, ailelerin haklı olarak çocuklarının daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamaya çalıştığını söyledi.

Serdaroğlu, eleştirdiği hükümeti, ülkedeki sorunları kişisel değil toplumsal çıkarlar doğrultusunda çözmeye çağırdı.