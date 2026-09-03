Meclisten yapılan açıklamaya göre bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi)”nı ele aldı. Komite, bahse konu yasa tasarısını oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.