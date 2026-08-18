Meclis'ten verilen bilgiye göre, Komite, bugünkü toplantısında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüşülmesine geçti. Bahse konu Yasa Tasarısı'yla ilgili görüşmeler devam edecek.

Komite toplantısında davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer de hazır bulundu. UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, üyeler; CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.