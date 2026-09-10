Ülkedeki güvenlik ve denetim sorunlarının artık saklanamaz bir boyuta ulaştığını belirten Atan, "Devletin vatandaşlarını koruyamadığı açıkça görülüyor" dedi. Vatandaşların artık sokakta ve evinde güvenlik endişesi yaşamaktan bıktığını ifade eden Atan, yetkililerin gereken tedbirleri almamasından ötürü halkın büyük bir şikâyet içinde olduğunu vurguladı.

"BU ÖLÜMLER KADINLARIN KADERİ DEĞİL!"

Son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddet olaylarına sert tepki gösteren Metin Atan, ilgili yasanın acil bir şekilde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Hükümete sert bir soru yönelten Atan, şu ifadeleri kullandı: “Bu yasanın hayata geçmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor? Bu ölümler bu insanların kaderi değildir. Sistemli bir şekilde yasanın meclisten geçmesi ve bu suçları işleyenlere en ağır cezaların verilmesi şarttır. Eğer gerekli tedbirler hemen alınmazsa, ne yazık ki bu kayıplar artarak devam edecektir."

“ERHAN ARIKLI’NIN MİADI DOLDU, GELDİĞİ YERE GİDECEK!”

Konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da sert eleştirilerde bulunan Kamusen Başkanı Atan, yaşanan gemi faciası sonrasında sergilenen tavrı eleştirdi. Arıklı’nın faciada yakınlarını kaybeden ailelerin yanına gidip başsağlığı dilememesini ve özür dilememesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Atan, sözlerinin sonunda şu ifadeleri kullandı: "Tüm bu yaşananlardan sonra Erhan Arıklı’nın bir parti başkanı olarak hâlâ o koltukta oturması kabul edilemez. Kendisinin 'daha güçlü geleceğim' yönündeki söylemlerinin hiçbir karşılığı yoktur. Artık miadı dolmuştur, geldiği yere geri gidecektir."