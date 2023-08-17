Kamuda yetkili beş sendika eylem düzenledi.

Eylemin, "zamlara", "hayat pahalılığına ve göç yasasına", "Emrullah Turanlı’ya verilen 59 milyon Euro’ya", "yaşanan ve önlem alınamayan kriminal cinayet olaylarına" ve "önlenmeyen kontrolsüz göçe" dur demek ve protesto etmek için yapıldı.

Erhürman

Başbakanlık Işıkları’nda gerçekleşen eylemde yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalar yaptı.

CTP Lideri Erhürman, eylemlilik sürecinin başlayacağını, artık daha çok sokakta olacaklarını açıkladı.

Serdaroğlu: “Bu bir başlangıç”

Gündem Kıbrıs’a konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, bu eylemin bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Serdaroğlu, hükümetin vurdumduymazlığı devam ettiği sürece sokakta olacaklarını kaybetti.

Maviş

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekteri Burak Maviş, eylemde yaptığı açıklamada, “Bizim attığımız bu adıma toplumdan olumlu bir cevap gelmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Maviş, İstatistik Kurumu’nun açıklamalarına işaret ederek, sepette, ‘pahalılık’, ‘borç’, ‘vergi’ ve ‘zamlar’ olduğunu söyledi.

Maviş, “60 milyon euroyu bir kalemde silenler vatandaşlara vergi dilimlerinde indirim yapmadılar, vergi bindirdiler. İlaçtan temel gıdaya, kiralardan akaryakıta elektrikten her şeye ciddi zam yapıldı. Bu zamlar birilerini zengin ediyor ama vatandaşın cebinden para çıkıyor. Yokluğa doğru itilmek isteniyoruz” dedi.

Elindeki sepetten son olarak ‘taş’ çıkaran Maviş, “Taş koyup pişireceğiz artık” ifadesini kullandı.

Eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise ülkenin yaşanabilir bir ülke olmaktan çıktığını aktardı, “Bizim esas meselemiz budur” dedi.

Eylem, buna karşı mücadelelerinin yükseleceğini söyledi.

Atan

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, hükümeti eleştirerek, “Artık o koltukta oturmanın bir anlamı yok” dedi.

Atan, gailelerin halk olduğuna vurgu yaptı.

Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Geldiğimiz nokta hiç hoş değildir. Gideceğimiz yer de hoş değildir. Memleket gailesi çeken bu sendikaların bugün verdiği mesaj; yoksullaşmaya gitmekte olduğumuzdur” dedi.

Serdaroğlu, “Bizi soyanlara yuh olsun” ifadesini kullandı.

Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede ekmek alamayacak aileler olduğunu dile getirerek, “59 milyon Euro’yu, KKTC’nin bütçesinin 18’inde birini peşkeş çekiyorlar. Yuh olsun. Pandemi döneminde yüzlerce küçük esnaf kapanma noktasına gelmiştir. Bunlara niye destek yapmadınız? Halk düşmanısınız, emekçi düşmanısınız” ifadelerini kullandı.

Bengihan, “Her bakan değiştiğinde, müdürler müsteşarlar görevden alınıyor. Rotasyon usulü 6 ayda bir müdür müsteşar olacaklar. Kıbrıslı Türklerin çağdaş ve demokratik laik kimliğini dönüştürmek için sistematik saldırılarla karşı karşıyayız. Tek çaremiz hep birlikte mücadele etmektir” açıklamasını yaptı.