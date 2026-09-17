Kanlıada, derneğin 33’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak yürüttükleri faaliyetler, hastalara sunulan imkânlar ve derneğin finansal yapısı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Kanlıada, 1993 yılından bu yana aktif olarak çalışan derneğin, Kıbrıs Türk halkının duyarlılığı sayesinde hastalara ve ihtiyaç sahiplerine kesintisiz destek sunabildiğine dikkat çekerek, dernek tarafından sağlanan imkânları da detaylandırdı.

-Tıbbi malzeme ve medikal destek

Hastaların ilaç, peruk, silikon meme, özel sütyen, lenf ödem korsesi, hasta yatağı ve yürüteç gibi ihtiyaçlarının dernek tarafından karşılandığını belirten Kanlıada, KKTC’de bulunmayan lenf ödem korselerinin Güney Kıbrıs’tan tedarik edildiğini, sadece bu korseler için ayda ortalama 200 euro ödendiğini söyledi.

-Protez ve peruk tedariki

Geçmişte dış silikon protezlerin yoğun kullanıldığını, artık hastaların daha çok cilt altı silikonu tercih ettiğini dile getiren Kanlıada, son iki yılda 300 silikon protez meme seti alınmasına karşın eksik ölçüler için yeni siparişlerin hazırlandığını belirtti.

Kanlıada, bağışlanan 50 kilogram saçın terziler tarafından işlenerek doğal peruklara dönüştürülmesi için de yoğun çaba harcandığını aktardı.

-Ulaşım, tedavi ve psikolojik destek

Hastaların yurt dışı kontrolleri için uçak biletleri temin edildiğini, özel doktor, hastane giderleri ve yabancı hastaların ilaç ücretlerine katkı sağlandığını ifade eden Kanlıada, Güney Kıbrıs’taki onkoloji merkezine giden hastalar için araç, şoför ve tercüman ekipleri olduğunu, psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların uzmanlara yönlendirildiğini kaydetti.

– Hastalara yıllık 9 milyon TL’lik katkı

Derneğin finansal verilerini de kamuoyuyla paylaşan KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, tedavi sürecindeki ve iyileşen hastalara “Hasta yardımı” kalemi altında yılda yaklaşık 9 milyon TL katkı sağlandığını duyurdu.

Dernek gelirlerinin vatandaş bağışları, etkinlikler, ikinci el dükkânları ve geri dönüşüm kazanımlarından oluştuğunu aktaran Kanlıada; hasta ihtiyaçları, kira, araç giderleri ve çalışanların yatırımları dâhil olmak üzere derneğin aylık ortalama giderinin 3 milyon TL civarında olduğunu bildirdi.

– “Toplumsal ihtiyaçlara da katkı sağlıyoruz”

Derneğin sadece kanser hastalarına değil, toplumsal ihtiyaçlara da koştuğunu belirten Kanlıada, ihtiyaçlı çocuklara okul hazırlık desteği verdiklerini ve yakın zamanda Girne açıklarında batan gemi sonrasında mağdur olan kişilerin de yanında yer aldıklarını anımsattı.

–Kanserde erken tanı.. “Toplumun yüzde 65-70’i taramadan geçirilmeli”

Açıklamasında kanserde erken tanı ve taramaların önemine de dikkat çeken Ayşe Kanlıada, etkili bir tarama politikasından söz edebilmek için toplumun sağlıklı kesiminin yüzde 65 ila 70’inin kontrolden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kanlıada, bunun için ciddi, sistemli ve bilimsel çalışmaların şart olduğunu kaydetti.

Ayşe Kanlıada, açıklamasının sonunda gösterdikleri duyarlılık ve verdikleri katkılardan dolayı Kıbrıs Türk halkına tüm hastalar adına teşekkürlerini sundu.