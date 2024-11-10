Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart’ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

MESAJ YAYINLAMIŞTI

Middleton, 9 Eylül’de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayarak, “Galler Prensesi Catherine’den mesaj” notuyla açıklama yapan Middleton, “Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” dedi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Galler Prensesi, kanser tedavisi gördükten sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.

Prenses, eşi Prens William ile Royal Albert Hall’da düzenlenen Anma Festivali’ne (Festival of Remembrance) katıldı.

Ünlü çifte; Kral Charles, Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence eşlik etti.

SİYAH TAKIM GİYDİ

42 yaşındaki Prenses, görkemli etkinlikte siyah bir takım giymeyi tercih etti.

Öte yandan Prens William, eşinin tedavi gördüğü dönemi, hayatının “en zor yılı” olarak tanımladı.

Prens William, Güney Afrika ziyaretinin sonunda hem eşine hem de babasına kanser teşhisi konulmasıyla ilgili konuştu.

“HAYATIMIN EN ZOR YILIYDI”

42 yaşındaki Prens, “Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu.” ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı, şubat ayında Kral Charles’ın kanser olduğunu ve tedaviye başlayacağını duyurdu.

Sadece altı hafta sonra, Galler Prensesi’nin kemoterapi gördüğü duyuruldu.

TEDAVİSİNİ TAMAMLADI

Kral Charles, Kraliyet görevlerine geri döndü, Prenses de kemoterapi tedavisini tamamladı.

Prens William, “Böyle bir şeyle başa çıkabildikleri için karımla ve babamla gurur duyuyorum ama ailemiz için zor bir dönem oldu.” dedi.