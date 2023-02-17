50 yaşlarındaki ABD'li bir hastaya prostat kanseri konuldu. Kanser teşhisi konulduktan sonra hastanın "İrlanda aksanı" konuşmaya başladığı belirtildi. Hastanın daha önce hiç İrlanda'ya gitmediği belirtilirken araştırmacılar, aksanın hastanın tedavisinin 20. ayında başladığını, kontrol edilemez ve devamlı olduğunu kaydetti.

'PROSTAT KANSERİ OLAN BİR HASTADA AÇIKLANAN İLK VAKA'

BBC’nin haberine göre, British Medical Journal, 50’li yaşlarında olan ve İrlanda aksanı ile konuşmaya başlayan North Carolinalı prostat kanseri olan kişinin Yabancı Aksan Sendromu (FAS) geliştirmiş olabileceğini belirtti.

Vaka, North Carolina’daki Duke Üniversitesi ve South Carolina’daki Carolina Ürolojik Araştırma Merkezince ortaklaşa incelenerek rapor haline getirildi.

Raporun yazarları, “Bildiğimiz kadarıyla bu, prostat kanseri olan bir hastada açıklanan ilk vakayken maligniteli hastada açıklanan üçüncü vakadır.” değerlendirmesinde bulundu.

'KONTROL EDİLEMEZ'

Araştırmacılar, aksanın hastanın tedavisinin 20. ayında başladığını, kontrol edilemez ve devamlı olduğunu kaydetti.

Raporda, hastanın 20'li yaşlarında İngiltere'de yaşadığı, İrlanda'dan arkadaşları ve aile üyeleri olduğu ancak daha önce hiç yabancı aksanla konuşmadığı ifade edildi.

Kemoterapiye rağmen durumu kötüleşen hastanın aksanının ölümüne kadar devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA