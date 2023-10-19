Yaklaşık 4 bin 23 kilometrelik mesafeyi pedal çevirerek gelmek üzere 23 Eylül'de Londra'dan yola çıkan ikili, 20 günde Türkiye'ye ulaştı.

Verilen bilgiye göre, Ceyhun Uzun ile Ryan Mckinlay, Londra’dan başlayan yolculuğu Yedidalga’da tamamlayacak. Pedal çevirerek farkındalık yaratmak isteyen ikilinin, Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Girne Yeni Liman’a varması ve 09.00'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından karşılanması bekleniyor.

Uzun ve Mckinlay, Girne'den Lefkoşa'ya gelecek ve ardından Yedidalga'ya ulaşacak.

Kızı Tanyel Uzun’u 2016’da kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Londra’da 30 yılı aşkın süredir polis memuru olarak görev yapıyor.

Uzun ailesi, kızlarının adını dünyaya duyurmak ve anısını yaşatmak için İngiltere merkezli "Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü)" vakfını kurmuştu. Vakıf, KKTC’de kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine yardım eli uzatıyor.