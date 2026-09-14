Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz – 12 Eylül arasında dokuz dönem olarak gerçekleştirilen kamplara bin civarında genç katıldı.

Kamp dönemi boyunca görev alan gönüllü lider ve eğitim şeflerine yönelik de Kantara Gençlik Kampı'nda kamp düzenlendi. Kampa, Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı da katıldı.

Bıçaklı, Gençlik Dairesi ile birlikte hareket eden lider ve eğitim şeflerine teşekkür belgelerini vererek, Kantara Gençlik Kampı'nın bir marka haline geldiğini vurguladı.

Pınar Bıçaklı, hem gençlerin hem de ailelerin kamplardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.