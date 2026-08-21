Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu aracın sürücüsü ile ön kaput üzerinde oturan şahıs tespit edildi.

Araç sürücüsüne; alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan 70 bin 893 TL para cezası ve 100 ceza puanı, tehlikeli sürüş yapmak suçundan 14 bin 178,60 TL para cezası ve 25 ceza puanı, aracın sabit koltukları dışında yolcu taşımak suçundan ise 10 bin 633,95 TL para cezası ve 10 ceza puanı uygulandı.

Sürücüye toplam 95 bin 705,55 TL para cezası ve 135 ceza puanı verildi.

Araç seyir halindeyken ön kaput üzerinde oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan şahıs da 7 bin 89,30 TL para cezası ile rapor edildi.

Her iki şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.