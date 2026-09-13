Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Polis Müdürlüğü ile gerçekleştirilen son toplantıda da mevcut sorunlara çözüm bulunamadığını ifade eden Topaloğlu, “Bizler KAR-İŞ olarak, bu şartlar altında öğrenci taşımacılığını başlatmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

“İki bakanlık sorumluluklarını yerine getiremedi”

Milli Eğitim ve Maliye bakanlıklarını eleştiren Topaloğlu, iki bakanlığın üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getiremediğini savundu.

Taşımacıların belirsizlik değil, sistemli, sürdürülebilir ve güvenli bir eğitim taşımacılığı sistemi istediğini belirten Topaloğlu, “Ancak söz konusu bakanlıklar, yine sistemsizliği sistem hâline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Protokol imzalanmadan taşımacılık başlamayacak”

Bakanlıkların kendi belirledikleri şartlar doğrultusunda öğrenci taşımacılığını başlatmak istediğini öne süren Topaloğlu, taraflar arasında gerekli mutabakat sağlanmadan ve protokol imzalanmadan taşımacılığın başlamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Topaloğlu, “Protokol imzalanana ve üzerinde mutabakata varılan şartlar güvence altına alınana kadar öğrenci taşımacılığı başlamayacaktır. Çocuklarımızın güvenliği ve taşımacılarımızın haklarının korunması adına bu konudaki kararlılığımız nettir” dedi.