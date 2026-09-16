Kar-İş Başkanı Topaloğlu, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, görüşme tarihleri, yazışmalar, teklifler ve varsa taahhütleri kamuoyuna açıklaması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu’nun Kar-İş’i “samimiyetsizlikle suçlayan” yaklaşımını kabul etmediklerini belirten Topaloğlu, “Uzlaşı beklediğiniz insanları suçlayarak çözüm üretemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin uzun süredir yürütüldüğünün Çavuşoğlu tarafından da dile getirildiğini kaydeden Topaloğlu, buna rağmen okulların açılacağı güne çözülmemiş sorunlarla gelindiğini söyledi.

Topaloğlu, eğitimin başlayacağı güne görüşme randevusu verilmesinin çözüm üretildiği anlamına gelmediğini de ifade etti.

– “Görüşmeler, yazışmalar ve teklifler açıklansın”

Topaloğlu, Kar-İş’in hangi talepleri hangi tarihlerde ilettiğinin, bakanlığın bunlardan hangilerini kabul veya reddettiğini ve hangi başlıklarda yazılı çözüm sunduğunu açıklamasını istedi.

Derneğin hangi talebinin “dayatma” olarak nitelendirildiğini ve uzlaşıyı derneğin engellediği iddiasının hangi somut belgeye dayandığını soran Topaloğlu, görüşme tarihlerinin, yazışmaların, tekliflerin ve varsa taahhütlerin açıklanması çağrısında bulundu.

Kar-İş’in talep ve tutumunun da aynı açıklıkla sorgulanmasından çekinmediklerini belirten Topaloğlu, Çavuşoğlu’na “Bize ‘samimiyetsiz’ dediniz. Şimdi bu sözün dayanağını ortaya koyun. Belgeniz varsa açıklayın; bu ithamı destekleyecek somut bir dayanağınız yoksa sözünüzü geri alın.” diyerek seslendi.

– “Denetim sonuçları ve uygulama takvimi açıklansın”

Çavuşoğlu’nun emniyet kemerleri, araç muayeneleri, sürücü belgeleri, kamera ve takip sistemlerine ilişkin açıklamalarına da değinen Topaloğlu, mevcut durumun, denetim sonuçlarının ve uygulama takviminin açıklanmasını istedi.

Hangi koşulların yürürlükte, hangilerinin öneri aşamasında olduğunun ve tespit edilen eksiklikler için hangi işlemlerin yapıldığının belirtilmesi gerektiğini kaydeden Topaloğlu, şöyle devam etti:

“Kar-İş’in hangi talebini güvenli taşımacılığa aykırı buluyorsunuz? Böyle bir talep olduğunu ileri sürüyorsanız, ilgili maddeyi ve belgesini kamuoyuna sunun. Genel ifadelerle bütün taşımacıları zan altında bırakmayın.”

Ücret artışı konusunda Maliye Bakanı ile yapılan görüşmenin sonucunu, teklifin içeriğini ve uygulama tarihini de soran Topaloğlu, “‘Çalışıyoruz’. bir sonuç değildir. ‘Görüşüyoruz.’ bir taahhüt değildir.” ifadelerini kullandı.

- “Bakanlıklar arasındaki koordinasyonun hesabını taşımacılardan soramazsınız”

Ulaştırma Bakanlığı ve hükümet kararı gerektiren konularda hangi girişimlerin yapıldığının da açıklanmasını isteyen Topaloğlu, bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluğun hesabının taşımacılardan sorulamayacağını ifade etti.

Topaloğlu, yaşanan belirsizliğin karşılıklı suçlamalarla çözülemeyeceğini de belirtti.