Topaloğlu, akaryakıtın taşımacılık sektörünün en önemli gider kalemlerinden biri olduğunu belirterek, mazota yapılan 4 TL’lik artışın yalnızca bir fiyat artışı olmadığını, doğrudan taşımacının geçimine yansıdığını söyledi.

“Taşımacı evine ekmek götürme derdinde”

Taşımacıların artan yakıt, bakım, lastik, sigorta ve yedek parça maliyetleri altında ezildiğini ifade eden Topaloğlu, sektör çalışanlarının artık temel giderlerini karşılamakta zorlandığını kaydetti.

Topaloğlu, taşımacıların sabahın erken saatlerinden geceye kadar direksiyon başında çalıştığını belirterek, kazançlarının önemli bölümünün araç giderlerine gittiğini söyledi. “İnsanlar aracının deposunu mu doldursun, taksidini mi ödesin, bakımını mı yaptırsın, yoksa evinin ihtiyaçlarını mı karşılasın?” diye soran Topaloğlu, taşımacıların ağır bir ekonomik darboğazla karşı karşıya olduğunu savundu.

“Kimseden beleş ekmek dilenmiyoruz”

Taşımacıların devletten sadaka istemediğini vurgulayan Topaloğlu, “Kimseden beleş ekmek dilenmiyoruz. Sadaka istemiyoruz. Taşımacı alın terinin karşılığını istiyor. Çalışmak, üretmek ve ailesini namusuyla geçindirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Artan maliyetlere karşın sektör gelirlerinin aynı oranda yükselmediğini belirten Topaloğlu, “İnsanlar çalıştıkça fakirleşiyor. Direksiyon sallıyor ancak günün sonunda cebinde para kalmıyor. Böyle bir düzen kabul edilebilir değildir” dedi.

“Taşımacının cebinden daha ne kadar alacaksınız?”

Akaryakıtın yanı sıra yedek parça, lastik, bakım ve sigorta giderlerinin de sürekli arttığını söyleyen Topaloğlu, hükümete “Taşımacının cebinden daha ne kadar alacaksınız?” diye seslendi.

Özellikle öğrenci taşımacılığında ödeme sorunlarının da sektörün önemli problemlerinden biri olduğunu ifade eden Topaloğlu, taşımacıların hizmetin tüm maliyetini önceden karşılamasına rağmen hak ettikleri ödemeleri almak için uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını savundu.

“İnsanların alın teriyle kazandığı parayı verirken bunu bir lütuf veya sadaka gibi sunamazsınız” diyen Topaloğlu, taşımacıların hak ettikleri ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

“Sektörü bitirmeye ant içmişler”

Kar-İş üyelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Topaloğlu, yönetim olarak sektör çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Son mazot zammının bardağı taşıran yeni bir yük olduğunu ifade eden Topaloğlu, hükümete yönelik eleştirilerini sertleştirerek şöyle konuştu:

“Sektörü bitirmeye, tabutuna çivi çakmaya adeta ant içmişler. Her zamla o tabuta yeni bir çivi çakılıyor. İnsanların araçlarını satmasını, mesleğini bırakmasını mı bekliyorsunuz?”

Taşımacılık sektörünün yaşadığı sorunların yalnızca sektör çalışanlarını değil; öğrencilerden çalışanlara, turizmden ekonominin diğer alanlarına kadar toplumun geniş kesimlerini etkileyeceğini belirten Topaloğlu, hükümete acil ve kalıcı tedbirler alma çağrısında bulundu.