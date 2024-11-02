Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Poyraz daha soğuk hissettirecek.

Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek, hissedilen sıcaklık 10 derecelerde olacak.

Pazar günü Maramara, Karadeniz, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.

KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI!

Pazar gününden itibaren yağılı havanın etkili olacağı Karadeniz bölgesinde, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha kuvvetli ve yaylalara kar yağacak.

PAZAR GÜNÜ BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hafif yağmurlu ve poyraz şiddetli esecek, İzmir'de de kuvvetli rüzgarın etkisiyle hava soğuyor. Hissedilen sıcaklık İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Bursa'da 12 dereceye inecek. Ankara da rüzgarlı sıcaklık 16 derece. Antalya ise güneşli 27 derece olacak.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da pazar günü poyraz 50-60 km hızla esecek. Dışarıda hissedilen sıcaklık 9-10 dereceye inecek. Kalın kıyafetler giyinilmeli. Hafif yağış da var. Soğuk hava 4 gün sürecek.

İç Anadolu'da da rüzgarın sert ve daha soğuk esmeye başlıyor. Konya 18, Eskişehir 15, Kayseri 19 derece olması bekleniyor.

Ege'de kuru soğuk olacak. Rüzgarın hızı Manisa'da 55 km'ye kadar çıkıyor, Manisa 19, Muğla 21, Afyonkarahisar 15, Bodrum 22 derece ancak hissedilen sıcaklık 5 derece daha düşük olacak.

Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş kesiminde kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık bu kesimde de biraz azalıyor. Adana 25, Kahramanmaraş 24, Hatay 22 derece olması bekleniyor.

Karadeniz'de rüzgar kuvvetleniyor, hissedilen sıcaklık bölge genelinde 9-10 dereceye inecek. Hava yağışlı, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha kuvvetli ve yaylalara kar yağacak.

Güneydoğu ile Doğu Anadolu'da Van, Hakkari kesiminde de gök gürültülü sağanak yağmurlar etkili olacak. Erzurum 13, Malatya ve Gaziantep 20, Diyarbakır 16 derece olması bekleniyor.