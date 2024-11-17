Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Cenaze töreninin Salı günü İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz.



'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak."