Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Başbakanlık Denetleme Kurulu’nda yeni atama ve görevden alma kararları alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Selcan Erkan, 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak atandı.

Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu ise 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren görevinden alındı. Kafaoğlu’nun yerine Hakan Bozkaya, Karayolları Dairesi Müdürü olarak atandı.

Öte yandan Ahmet Hamdi, 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kararlar, 17 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.