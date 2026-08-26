Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur'dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Heyet, sanık Ümit Ertuğrul’u 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Yargıç Barkın, sanığın 18.04.2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Şht. Mustafa Alirıza Sokak üzerinde üvey kardeşi olan 43 yaşındaki E.T.’yi (K) vücudunun muhtelif yerlerine müteakip defalar vurarak iki ön dişinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Yargıç Uğur, akabinde sanığın ikametgahın alüminyumdan mamul giriş kapısını ve konu ikametgahın içerisine girerek Beyaz renk Finlux marka buzdolabını tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahta saplı keser ile kırıp 30 bin TL hasara uğrattığını belirti. Uğur, sanığın kardeşinin hem vücut dokunulmazlığını hem konut dokunulmazlığını ihlal ettiğini, bu tür suçlara hoşgörüyle bakamayacaklarını aktardı. Sanığın mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7 yıl, ciddi darp suçunun üç yıl hapis öngördüğüne değinen Yargıç, şiddet suçlarının arttığına dikkat çekti.

Yargıç, olayın olgularına bakıldığına kadına yönelik şiddet boyutunun da olduğunu belirterek, kadına şiddete hoşgörüyle bakamayacaklarını ifade etti. Yargıç Uğur, sanığın işlediği suçlarla kardeşinin panik ve korku yaşamasına da neden olduğunu, tüm bu hususları aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, sanığın özür dileyip pişman olmasını, benzer sabıkasının olmayışını ise lehine değerlendirdiklerini belirterek, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.