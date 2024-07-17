Trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Ağca’nın abisi Zafer Ağca, tüm kayıplar adına bir açıklama yaptı.

İşte Zafer Ağca’nın yürekleri dağlayan o açıklaması:

“Bizler sahilde arkadaşlarımızla otururken katledilenleriz. Bizler orucumuzu açmak için kaldırımda yürürken öldürülenleriz. Bizler evden hava almak için çıkıp eve dönemeyenleriz. Bizler işten sonra arkadaşlarımızla bir kahve içip eve varamayanlarız. Bizler karşıdan karşıya geçemeyenleriz. Bizler katledilenleriz.

Benim kardeşimdi Barış Ağca. Henüz 19’undaydı. Acı olay onu bizden almadan bir ay önce abi-kardeş 10 sene sonrasının planlarını yapmıştık. Evlendiğinde erkek çocuğu olursa benim adını koyması konusunda tatlı bir kavgaya tutuşmuştuk. Ama hayallerini gerçekleştiremedi.‌

Aileler olarak bizler bu sürece başlarken bir amacımız vardı o da adaletti.

Yapılacak değişiklerin bizlerin davasını etkilemeyeceğini biliyorduk. Bizler geride kalan herkes için bunu talep ettik.

Siyasiler, ilk adımı attı. Ceza üst sınırını artırdı. Meclis’ten geçen yasa şimdi Cumhurbaşkanının onayını bekliyor. Beklentimiz sayın Ersin Tatar’ın bu yasayı onaylayarak, yürürlüğe girmesidir.

Yasa değişikliğine imza atan milletvekillerine, sesimizi duydukları için teşekkür ediyoruz.

Ancak mücadele burada bitmedi. Ceza artışı, adımlardan sadece biriydi.

Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması için çok yönlü kararlar üretilmeye devam edilmeli. Eğitim konusu en önemlisi. Yolların bakımı ve aydınlatma konusundaki eksiklikler giderilmeli. Ehliyet verilmesi ile ilgili kriterler yeniden gözden geçirilmeli. Siyasiler ve yerel yöneticiler trafik ve yol güvenliği konusunda gerekli önlemleri almalı. Ve tabii ki sürücüler de sorumlulukla hareket etmeli.

Bizler yakınlarının acısını kaybeden aileler olarak, buradan sürücülere de sesleniyoruz. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Kurallara uyun, hız sınırını aşmayın. Cep telefonunu direksiyon başında kullanmayın. Araçlarınızın bakımlarını yaptırın.

Artık yollarda kimseyi kaybetmeyelim. Bu konuda hep birlikte yürekten hareket edelim.

Teşekkür ederim.”