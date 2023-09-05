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Eve geldiğinde eşinin balkonda olduğunu fark eden kadın koşarak aşağıya indi ve kocasının sevgilisini sokak boyunca kovalamaya başladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Armağan Çağlayan okul çantası fiyatlarını duyunca şoke oldu!

Armağan Çağlayan okul çantası fiyatlarını duyunca şoke oldu!

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde yarı çıplak bir adamın öfkeli karısının eve gelmesinden sonra sevgilisi olduğu anlaşılan kişiyi balkondan indirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Kolombiya’da çekilen görüntüler sosyal medyada 11 milyondan fazla izlendi.

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