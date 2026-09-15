Haspolat’ta düzenlenen “Karkas Operasyonu” kapsamında altı ton ağırlığında 216 adet karkas küçük baş hayvan eti ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.00 sıralarında Haspolat’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Karkas Operasyonu” kapsamında İ.K.(E-41) kullanımındaki araçta yapılan aramada GKRY bölgesinden temin edilerek kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirilen yaklaşık altı ton ağırlığında 216 adet karkas küçük baş hayvan eti ele geçirildi. İ.K. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.