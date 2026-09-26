Haspolat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Karkas Operasyonu kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, gümrüğe beyan edilmemiş yüklü miktarda domates ve salatalıkla bağlantılı olarak tespit edilen K.B.’nin aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda av tüfeği ile iki donmuş turaç kuşu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili soruşturma kapsamında K.B.’nin, yetkili makamdan izinsiz şekilde adına kayıtlı av tüfeğini avın kapalı olduğu günde kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.

Şahsın aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda ise derin dondurucu içerisinde, büyük av sezonunun sona ermesinin ardından 90 gün içerisinde tüketilmesi gerektiği belirtilen 2 donmuş turaç kuşu bulundu.

Söz konusu av tüfeği ile turaç kuşları emare olarak alınırken, K.B.’nin tutuklu olduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.