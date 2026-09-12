Aytuğ Türkkan yazdı...



Meclis tatil döneminde olağanüstü toplandı.. Gündemde oldukça önemli konular vardı.. İki seçimin ayni tarihte yapılması, karma oyun kaldırılması, partilerin milletvekili adaylarını belirleme yöntemleri, fiber optik ek protokolü ve Filo Jet faciasına ilişkin araştırma komitesi önerisi vs.. Her biri ayrı birer yazı konusu elbette.. Karma oyun kaldırılması gerektiğini her platformda dillendiren ben deniz, bu kararın alınmasıyla birlikte bu kararın partilere etkisine ilişkin bir değerlendirme yapmayı uygun gördüm. Yalan yok; gazeteciliğe başladığım zamanlar ve siyaseti öğrenme aşamamda bana oldukça doğru bir yöntem olarak görünüyordu karma oy.. “Siyasi partilere mecbur değildik, kaliteli isimleri hangi partiden olursa olsun seçebiliyorduk.. Bundan daha güzel bir yöntem olabilir mi?” diye düşünüyordum.. Meclis’e karma oy sayesinde oldukça kaliteli isimler de seçiliyordu.. Ama bugün memlekette yaşam süren insanımızın en az yüzde 90’ı Meclis’ten ve vekillerden şikayetçi ise karmanın da seçmenin taleplerine yanıt vermediğini anlamış olmamız gerekir. Ayrıca farklı görüşteki siyasilerin karma oy mafyacılığına soyunduğu etik dışı siyaseti kirleten “liste işlerine” imza attığına da şahitlik ettiğimizi eklemeliyim!. Günün sonunda siyaset siyasi partiler aracılığıyla yapılıyor. Zaten karma oyun siyaset belirlemede ya da hükümet oluşumlarında hiçbir etkisi olmadığını görüyoruz.. Açık ve net! Tüm bunlar göz önündeyken karma oyu savunmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum.. Gelelim bu kararın siyasi partilere etkilerine!.. UBP’NİN ALEYHİNE, ÜSTEL’İN LEHİNE UBP kanaatimce ayağına kurşun sıkmıştır. Neden mi? Çünkü “Ben Ünal Üstel olduğu UBP’ye mühür vurmam” diyen sayısı tartışmalı UBP tabanı mensuplarının varlığını biliyoruz. Karma kalmış olsa bu isimler sandıkta Ünal Üstel dışındaki partililerine tik atarak oy verebilecekti. Ancak karma kalkması sonrası bu kök UBP’lilerin bir başka partiye mühür de vurmayacakları göz önüne alındığında sandığa gitmeme eğilimi içerisine gireceklerini görebiliyoruz. Bu UBP için ciddi bir handikap oluşturacaktır. Sandık boykotu bizim sistemimizde seçimde birinci gelen partiye dolaylı destek anlamı taşır. Bugün anketler birinci partinin CTP olduğunu ortaya koyuyor. Hal böyleyken karmanın kaldırılmasının UBP’nin aleyhine bir durum oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama karmanın kalkmasının parti başkanı Ünal Üstel’in lehine olduğunu da not etmemiz gerekir. Zira karmadan muhtemelen en az oy alacak siyasi figür Ünal Üstel olacaktır. Karmanın kaldırılmasıyla bunun da önüne geçilmiş oluyor. CTP BİR GÜN ÖYLE, BİR GÜN BÖYLE! Peki ya CTP!.. Meclis tartışmalarında bu konuda CTP’nin nasıl samimiyetsiz ve popülist bir politika ortaya koyduğu ortaya çıkmış oldu. Bugün hala CTP milletvekili olan kişilerin daha önce UBP’li yetkililerle karma oyun kaldırılmasına onay verdikleri Meclis tutanaklarıyla anımsatılırken, bugün sırf muhalefet olsun diye karma oyun kaldırılmasına karşı çıkmaları samimiyetsizlik göstergesidir. Yani CTP “Dün dündür, bugün ise bugün” diyen bir siyasi yaklaşım ortaya koymuş oluyor! Açıkçası bu tavrın CTP’ye hiç yakışmadığını belirterek, bu yazıya noktayı koyuyorum..



