Hasipoğlu, söz konusu önerinin Cumhuriyet Meclisi’nin ilk olağanüstü oturumunda Genel Kurul gündemine gelebileceğini belirtti.

Öneriyi 9 Mayıs 2023 tarihinde kendisinin sunduğunu ifade eden Hasipoğlu, Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştirilen dört komite toplantısı ve bir Genel Kurul görüşmesinin ardından önerinin komiteden geçtiğini kaydetti.

Hasipoğlu, ilgili toplantıların 14, 17 ve 20 Mart 2025 ile 30 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

CTP’ye eleştiri

CTP’nin daha önce kendilerine karma oy sisteminin kaldırılmasına yönelik görüş bildirdiğini belirten Hasipoğlu, buna rağmen komitede öneriye ret oyu verdiğini ifade etti.

Karma oy uygulamasının çok sayıda geçersiz oya neden olduğunu ve seçmen açısından karmaşık bir yapı oluşturduğunu savunan Hasipoğlu, sistemin aynı zamanda parti siyasetini zayıflattığını söyledi.

KKTC’de parlamenter sistemin bulunduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, Meclis’te grubu bulunan siyasi parti sayısının fazla olmasının yasa çalışmalarına olumlu katkı sağlayabileceğini ifade etti.

“14 bin karma oyun yüzde 41’i yandı”

Hasipoğlu, 2022 seçimlerinde yaklaşık 14 bin karma oy kullanıldığını ve bu oyların yüzde 41’inin geçersiz sayıldığını belirtti.

Önerilen yeni sistemde seçmenlerin partilerine mühür vurduktan sonra tercihlerini yapmaya devam edebileceğini kaydeden Hasipoğlu, düzenlemenin hem milletvekilliği hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde uygulanacağını açıkladı.

Hasipoğlu, açıklamasının sonunda düzenlemenin ülke için hayırlı olmasını diledi.