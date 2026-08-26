“Karma oy kaldırılsın, seçim barajı yükseltilsin”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Casino sektöründen utanılmaması gerekiyor”

Programda Casino sektörüne sahip çıkılması gerekliliğine vurgu yapan Mamülcü, “Sektörüler içerisinde baktığımızda, üretimden narenciyeye, sanayiden eğitime kadar birçok sektörde katma değer yitirildi. Kendi elimizle yaptığımız girişimlerle bu sektörleri batırma noktasına geldik. Katma değeri olan ve piyasada üretimi destekleyen en büyük sektör casinolu otellerdir. Bu destek vermemiz gerekiyor. Oteller ve casino hizmetleri dünyanın en büyük ve en kaliteli hizmetleridir. Bununla ilgili alternatif turizm çeşitlerine girilmesi gerekliliği konusunda da çağrıda bulunduk. Casino sektöründen utanılmaması gerekiyor. İskoçların viskilerden utandığını ya da Fransızların şaraplarından dolayı utandığını gördünüz mü? Bizim doğru ve başarılı olanı desteklememiz lazımdır. Ancak bazı guruplar var ki iyi olanın bozulması için çaba gösteriyorlar. Bir algı operasyonu yapılıyor. Ekonomik akılla bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mamülcü, “Hükümete rağmen iş insanları olarak iyi yaptığımız sektörlerden bir tanesi casino sektörüdür. Hükümet bazı icraatlarıyla bazı sektörleri batırmıştır. Narenciye, hellimci ve süt üreticileri, gayrimenkul sektörü, yüksel öğrenim sektörü batırılmıştır. Yapılan icraatların yegane başarısı, hükümetin değil, iş insanlarının kendi gayretleriyle ve üstün akılları ile edindiği kazanımlardır. Hükümet bu konularda destek değil köstek oluyor. Hesaplamalara baktığınızda casino sektörünün birçok katkısı söz konusudur. Elimizdeki güzel kaynakları değerlendirmek için var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Asgari ücret tespit komisyonu olmamalı: pazarlığın söz konusu olmaması gerekir”

Asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, “Ortada bir kısır döngü var. asgari ücretle beraber yükselen birçok ücret fiyatlara biniyor. İhracat mallarının fiyatları yükselecek, iç piyasada fiyatlar artacak ve insanlar daha fazla Güney’e yönelecek, çalışanlarda kayıt dışılık artacak. Asgari ücretin artması çalışanlara geçici bir iyilik sağlar. Kalıcı olarak, kamu yükünün azaltılması gerekiyor. yükselen harç ve vergiler nedeniyle vergi ödenmesi noktasında sıkıntılar ortaya çıkıyor ve yeterli vergi toplanamadığı için de kamu da gerekli açılımlar yapılamıyor. Bu nedenle de hükümet yatırım yapamıyor. Bunların neticesinde ise kısır bir döngü meydana geliyor” dedi.

“Bu kısır döngü içerisinde bu asgari ücretin kimseye faydası olmayacağı aşikardır”

Mamülcü, “Asgari ücret tespit komisyonunun olmaması lazım. Burada bilim ve matematik söz konusudur. Yükselen harç ve hayat pahalılığı neyse o verilmelidir. Burada pazarlığın söz konusu olmaması gerekir. Bana da defalarca teklif edildi ancak ben o ucube masada olmam diyerek reddettim. Orada tespit edilen ve kamuya verilecek olan neyse, iş görenlere de aynı rakam verilmelidir. İnsanları ayrıma ve soyutla durumuna getirilmemesi gerekir. Bizim burada asgari ücretin yükseltilmesi gerekir. Herkesin daha refah içerisinde yaşaması gerekir. Ancak fiyatların dengesiz bir şekilde yükselmesiyle piyasa pahalılaşıyor. Bu sefer de bu kartopu dengesiz bir şekilde büyüyerek mal ve hizmetlerin artmasına neden oluyor. En başta temel gıda maddelerinin ucuzlatmak için fonların doğru yerde kullanılması gerekiyor. Diğer yandan teşvik sisteminin üretim noktasına getirilmesi gerekiyor. Şu anki teşvikler bir arpa boyu ol alamamamıza neden olmaktadır. O nedenle asgari ücret evet yükselsin ama bu kısır döngü içerisinde bu asgari ücretin kimseye faydası olmayacağı da aşikardır” diye konuştu.

“Karma oy kaldırılsın, seçim barajı yükseltilsin”

Yaklaşan seçimler ve karma oyun kaldırılması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, “Seçim sistemimizde birçok yanlışlar vardır. Birçok oyun yanmasına neden olan bir karma oy ve seçimleri türbülansa sürükleyen bir seçim sistemimiz vardır. Bu oyların sayılması ile ilgili birçok aksaklıklar yaşanıyor ve birçok oy yanıyor. Seçim sisteminin elektronik taban üzerinden olması gerekiyor. Diğer yandan karmaşık ve kümelenmeye neden olan bir karma oy sıkıntısı var. Karma oyun kaldırılması gerekiyor. Düşürülmesi planlanan barajla ilgili de ne yazık ki kabul edilebilir değildir. Tam tersine barajın yükselmesi gerekir ki daha dirayetli hükümet yapıları oluşabilsin. Seçim sisteminde bu kadar aksaklıklar varken, iki seçimin bir arada yapılması bu işi bir çıkmaza sokacaktır” dedi.