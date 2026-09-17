“Karma oylu seçim sistemi karma oy simsarlarının ülkede yaygınlaşmasına yol açtı”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gemi faciasıyla ilgili olarak konuşan Akansoy, “Hepimizi derinden etkileyen bir kaza yaşandı. 14 kaybımız hala daha bulunmayı bekliyor ve ciddi bir çaba gösterildiğini görüyoruz. Türkiye’den gelen askeri gemilerin ve Sivil Savunma’nın çabaları oldu. Bu çabalar için de teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarından ardından Türkiye’den bir gemi daha geldi ve arama çalışmalarına başladı. Bu süreç zarfında kriz yönetimi anlamında ciddi zafiyetler içinde olduğumuzu gördük. Diğer yandan ne yazık ki bir sistemsizlik içerisindeyiz. Biz yaklaşık 1.5 ay önce genel kurulu güvenlik gerekçesiyle toplantıya çağırdık. Çünkü ülkede kadın cinayetleri oluyor, trafikte ciddi sorunlar ortaya çıkıyor, oto galeriler yağmalanıyor ve başka olaylar oluyor. Bunların gizlenerek, üstü kapatılarak değil, açık ve yapıcı bir yaklaşımla konuşulması gerekmektedir. Eğer ülkenin herhangi bir yerinde bir sorun varsa bu sorunun çözülmesiyle ilgili iktidar her kim olursa olsun o sorunun çözümüyle ilgili görüş alışverişi, samimi tartışmalar, yapıcı diyaloglar çok önemlidir. Eğer bunlar olmazsa kaos daha da büyür” dedi.

“Ülkenin iyi idareye ve verimli bir kamu hizmetine ihtiyacı vardır”

Konuşmasının devamında Akansoy, “Bu kaza göstererek geldi. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için her alanda önlem alınması gerekir. Kamu görevlilerinin yetki sahibi oldukları alanda görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Denetim elbet önemlidir ama denetim sistemin bir parçasıdır. Denetimin altında liyakat, kamu çalışanlarının verimli hizmet verme olanaklarına sahip olması yatar. Dolayısıyla ülkenin iyi idareye ve verimli bir kamu hizmetine ihtiyacı vardır. Başımıza bir olay geldiğinde hepimiz o olayın üzerine yükleniyoruz. Devletin görevi kazanın olmamasıdır. Ülkede var olan herhangi bir sorunun kamuoyuna açık bir şekilde aktarılması ve çalışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Bizim de hükümet partilerinin de verdiği önergelerle bir araştırma komitesi kuruldu. Bu araştırma komitesi çok önemlidir. Çünkü bizim kamuoyunda konuşamadıklarımızı, çok fazla sorgulayamadığımız ve dikkatli olduğumuz konuları bu komite açık açık konuşacak. 3 aylık bir süresi var ve bu süre zarfında ortaya çıkacak olan rapor hepimizin en iyi şekilde sonuçlanmasını beklediği rapordur” dedi.

“Erhan Arıklı’nın görevden alınması doğru bir karardır”

Erhan Arıklı’nın görevden alınmasını değerlendiren Akansoy, “Erhan Arıklı’nın görevden alınması doğru bir karardır. Konu sadece Erhan Arıklı odaklı değildir. Eğer bir yerde büyük bir sorun varsa o olayın sorumlusunun görevden el çektirilmesi gerekir. Bizim bunu artık öğrenmemiz gerekiyor. Bundan sonra da görevini yapmayanların ya da eksik yapanların gerek dava süreci gerekse de kamu vicdanı bakımından mutlaka görevden el çektirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Erhan Arıklı’nın açıklamaları rahatsızlık vericiydi. Bizim çatışma diline ihtiyacımız yok. Siyasete ve farklı görüşlere ihtiyacımız var ama birbirimizi bunun içinde herhangi bir sorundan dolayı ötekileştirerek hareket edemeyiz” diye konuştu.

“Karma oylu seçim sistemi karma oy simsarlarının ülkede yaygınlaşmasına yol açtı”

Karma oyun kaldırılması ve iki seçimin bir arada yapılacak olması hakkında konuşan Akansoy, “Mecliste yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi bu konu çok fazla istismar edildi. CTP çok net biçimde Genel seçimlerde karma oyun kaldırılması taraftarıdır. Karma oyun varlığı siyasi partileri zayıflatıyor. Siyasi partilerin görüş ve önerileri, hatta parti içi demokrasilerin ötesinde bireylerin gelişigüzel karma oy destekli kazanmasına yol açıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Diğer yandan karma oylu seçim sistemi karma oy simsarlarının ülkede yaygınlaşmasına yol açtı. Bunlar siyaset ahlakının bozulmasına yol açtı. Parti ne derse desin ben karma oydan kazanırım diyorlar. Bu bir hak değildir. Bu bir yozlaşmadır. Bu yozlaşmanın önüne geçmemiz gerekirdi. Ancak belediyeler bakımından durum farklıdır. Belediye Meclis üyelerinin seçimi noktasında farklı tartışmalar ve farklı arayışlar vardır. Bunun konuşulması gerekirdi. Bu konu iyice konuşulmadı. Genel anlamda bakıldığında, CTP, seçim ve halk oylaması yasasının değiştirilmesi taraftarıdır. Baraj, ittifaklar, seçim sistemi, bölgeli seçim sistemi konuşulabilir. Biz bunları anlattık. Biz bunları anlatırken UBP sadece karma oyun kaldırılmasına odaklanarak bizden destek istedi. Çünkü 26 sayısının bulunması konusunda kendi içlerinde ciddi sıkıntılar vardı. Kendi içlerindeki problemlerden dolayı bize baskı yapmamalarını ve kendi içlerindeki sorunları çözmelerini söyledik. Karma oyun kalkması yeterince tartışılmadı. Meclis dışı siyasi partilerin de bu konuda olumsuz görüşleri vardı. Dolayısıyla tam olarak içselleştirilmeden bu süreç yaşandı ve dönüştü. Bu iş bu kadar basit değildir. Siyaset yaparken ilkeler, içerik ve usul önemlidir. Gelinen aşamada karma oy hem genel hem de yerel seçimde kalktı.

İki seçimin birlikte yapılması: Belirli zorluklar olacak ama ben YSK’ya güveniyorum

Konuşmasının devamında Akansoy, “İki seçimin bir arada yapılması konusunda YSK Başkanı Sayın Özerdağ’ın açıklamalarını okudum. Belirli zorluklar olacak ama ben YSK’ya güveniyorum. Seçmenin sandıkta rahat bir şekilde oy kullanmasını sağlayacak düzeni sağlayacaklardır. Bize de düşen görev bu düzeni desteklemek ve yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.