Söz Gençte Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karpaz bölgesindeki gençler ile toplumun farklı kesimlerinden katılımcıları bir araya getiren etkinlikte, kırsalda yaşamın avantaj ve dezavantajları, bölgeden göç, eğitim ve istihdam olanakları, sosyal yaşam, üretim ve geleceğe ilişkin beklentiler ele alındı.

Etkinliğin, Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Genç GİKAD, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, HASDER Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği organizasyonunda, genç gönüllülerin katkısıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

- “Gençlerin önerilerinin somut politikalara yansıtılması gerçek katılımın temel şartı”

Açıklamada, “Gençler adına konuşmak yerine, gençlerin kendilerinin konuşabileceği alanlar oluşturmak” yaklaşımı doğrultusunda, gençlerin ortaya koyduğu fikir, sorun ve çözüm önerilerinin somut politikalara ve kararlara yansıtılmasının gerçek katılımın temel şartı olduğu ifade edildi.

Gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak konularda birlikte hareket edilebilecek kapsayıcı ve işlevsel bir gençlik yapısına ihtiyaç bulunduğu kaydedilen açıklamada, ortak meselelerde sonuç odaklı yeni bir iş birliği anlayışının geliştirilmesi gerektiği de ifade edildi.

Bu süreçte hem siyasetin hem de sivil toplumun sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulunularak, Karpaz’da genç olmanın avantajlarının ve bölgenin gençler için nasıl daha yaşanabilir hale getirilebileceğinin konuşulduğu bir gelecek hedeflendiği kaydedildi.

Farklı siyasi görüşlerden temsilcilerin gençlerin görüşlerini dinlediği belirtilen açıklamada, siyasetçilere gençleri yalnızca “geleceğin sahipleri” olarak tanımlamak yerine, bugünlerine ve geleceklerine yönelik somut çözüm önerileri ve adımlar ortaya koymaları çağrısında bulunuldu.

- “Adaya Dönüş Teşvik Komisyonu ve Gençlik Danışma Kurulu” oluşturulması talebi

Bu kapsamda, daha önce gündeme getirilen “Adaya Dönüş Teşvik Komisyonu” ile Başbakanlığa bağlı “Gençlik Danışma Kurulu”nun oluşturulması talebi yinelenerek, bu yapıların ihtiyaç ve veriler temelinde politika üreten, düzenli çalışan ve çalışmalarının takibini yapan kurumsal mekanizmalar olarak yapılandırılması gerektiği belirtildi.

Gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması gerektiğine de işaret edilen açıklamada, gençlikten sorumlu bakanlığa resmi davet gönderilmesine rağmen etkinliğe katılım sağlanmadığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, etkinliğe katılanlar şöyle:

“Ana Muhalefet Lideri ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri.”

Organizasyonun Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz ve İskele belediyelerinin katkıları ile Latifoğlu Ltd., Altınbaş Üniversitesi ve SENMAR sponsorluğunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Söz Gençte etkinliklerinin farklı bölgelerde de sürdürüleceği kaydedildi.