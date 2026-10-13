Tülin Berova yazdı…

Karpaz’da yaşanan son gelişmeler, 2004 yılında yürürlüğe giren Karpaz Emirnamesi’ni yeniden gündeme taşıdı. Bölgenin doğal güzelliklerini korumak hepimizin sorumluluğudur. Ancak bu yapılırken yıllardır orada emek veren, turistleri ağırlayan ve ailelerine geçim sağlayan insanların hakları da gözetilmelidir. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen bölgenin planlama sorunları bütünüyle çözülemedi.

CTP’nin hükümet sorumluluğu taşıdığı dönemde yürürlüğe giren Emirname’nin üzerinden tam 22 yıl geçti. Başlangıçta kapsamlı bir imar planı hazırlanıncaya kadar uygulanması öngörülen düzenlemenin yarattığı sorunlar bugün de gündemdedir. Bu süreçte CTP farklı dönemlerde iktidarda ve muhalefette bulundu. Bölge halkının mağduriyetlerini gidermek için hangi somut önerileri Meclis gündemine taşıdığı ise sorgulanması gereken bir konudur. Geçmişte alınan kararların sonuçları da siyasi sorumluluğun değerlendirilmesinde önemlidir.

Karpaz yalnızca doğal güzelliklerden ibaret değildir. Orası ailelerin yaşadığı, çocuklarını büyüttüğü ve geçimini sağladığı bir bölgedir. Doğayı korumakla insanların emeğini gözetmek birbirine karşıt sorumluluklar değildir.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki koalisyon hükümetinin Karpaz’a yönelik yatırımları da göz ardı edilemez. Karpaz–Zafer Burnu Yolu’nun tamamlanması, Yeni Erenköy Okulu, Pamuklu Hastanesi için yürütülen çalışmalar ve sosyal konut projesi bölgenin ihtiyaçlarına yönelik adımlardır. Bu yatırımların yanında imar sorunlarının da çözüme kavuşturulması önem taşımaktadır.

Karpaz’da yarım asrı aşan geçmişe sahip işletmeler bulunmaktadır. Yıllarca turistleri ağırlayan bu işletmelerin ardında ailelerin alın teri ve kuşaklar boyunca sürdürülen emek vardır. SeaBird işletmesiyle ilgili yaşanan süreç, küçük işletmelerin geleceğine ilişkin kaygıları artırmıştır. Hukuki süreçlere saygı gösterilirken işletmecilerin ve ailelerinin yaşadığı belirsizlik de dikkate alınmalıdır.

Mevcut işletmelerin durumları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilmelidir. Mağduriyetlerin giderilmesi, uygun koşullarda teşvik sağlanması ve aynı konumlarında yeniden inşa imkânlarının araştırılması önemlidir. Haksızlığa uğradığı belirlenen işletmecilerin haklarının ve itibarlarının iadesi de gözetilmelidir.

6 Aralık seçimlerinin ardından yeni Cumhuriyet Meclisi görevine başlayacaktır. Seçilen 50 milletvekili yemin edecek, ilk birleşime en yaşlı milletvekili başkanlık edecektir. Ardından Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı seçilecek, komiteler oluşturulacaktır.

31 Ekim’e kadar sunulması gereken 2027 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın, seçim hazırlıkları nedeniyle seçim öncesinde tamamlanması güç görünmektedir. Yeni Meclis’in oluşumuyla aralık ayındaki görüşme takvimi daralacaktır. Ancak bütçenin zamanında yürürlüğe girememesi devletin mali işleyişini durdurmayacaktır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası, önceki yıl ödeneklerinin aylık on ikide biri üzerinden harcamaların sürdürülmesine imkân tanımaktadır. Personel giderleri bu sınırlamanın dışındadır.

Yeni Meclis’in önünde bütçe kadar Karpaz’ın yıllardır bekleyen sorunları da bulunacaktır. Kalıcı planlama düzenlemeleriyle bölge halkının hakları korunmalı, mağduriyetler giderilmelidir.

Karpaz’ın geleceği, yalnızca doğasını değil, o topraklarda yaşayan insanların emeğini ve geçim kaynaklarını da korumakla güvence altına alınabilir.