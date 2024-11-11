Polisten yapılan açıklama şöyle:

“11.11.2024 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde, Ramazan BAŞARIR (E-21) yönetimindeki DS 116 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada İskele - Boğaz mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin ÖZGÜL (E-30)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Hüseyin ÖZGÜL, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürmektedir. Araç sürücüsü Ramazan BAŞARIR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”