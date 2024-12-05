Polisten verilen bilgiye göre, Karşıyaka’da Şafak Sokak’ta saat 12.30’da bir şahsa ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen fırın rezitansının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, konu fırın ve muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü.

Bafra’da faaliyet gösteren bir hotelin alt geçit koridorunda saat 03.30’da muhtemelen elektrik hatlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, konu yerde bulunan toplam 25 adet plastik şezlong ile 15 adet deniz şemsiyesi yanarak zarar gördü.