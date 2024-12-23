Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:



22.12.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Karşıyaka’da, çalıştırılmayan bir barda meydana gelen yangın sonucu, binanın dış kısmında bulunan ahşap lambiriler, tahtalar, plastik kasalar, elektrik kabloları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise alüminyum kapı ve pencere çerçevesi ile bina içerisindeki asma tavanda bulunan plastik lambiriler de zarar görmüş ve duvarlar da islenmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.