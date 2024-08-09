Bunlar da ilginizi çekebilir

Hücum hattının sağında Rashica, solunda Semih Kılıçsoy’un süre alması bekleniyor. Santrfor bölgesinde ise Ciro Immobile olacak.

Gedson Fernandes’in yokluğunda Salih Uçan’ın orta sahada Musrati'nin yanında oynaması bekleniyor. Giovanni van Bronckhorst'un bu bölgede Jean Onana’yı oynatma ihtimali de var.

Savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak. Hollandalı çalıştırıcı, stoper tandeminde Paulista - Colley ikilisini oynatacak.

Siyah beyazlıların kalesini Mert Günok koruyacak. Defansın önünde Al Musrati görev yapacak.

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bu karşılaşmada forma vereceği 11 netleşti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.