Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletin geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığının tarihi bir ifadesi olduğunu vurguladı.

“KIBRIS TÜRK HALKI DA BU RUH VE KARARLILIKTAN GÜÇ ALDI”

Kıbrıs Türk halkının da varoluş ve özgürlük mücadelesinde 30 Ağustos’un temsil ettiği bağımsızlık ruhundan ve kararlılıktan güç aldığını ifade eden Kasım, şunları kaydetti:

“30 Ağustos Zaferi, Kıbrıs Türk halkı için de bağımsızlık ve özgürlük idealinin anlamını hatırlatan ortak bir gurur vesilesidir. Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendi kimliğine, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmış; varoluş mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu mücadelede, Anadolu’da bağımsızlık uğruna ortaya konan irade ve fedakârlık bizlere her zaman ilham ve güç vermiştir.”

Kasım, 30 Ağustos Zaferi’nin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir tarihsel miras olduğuna işaret ederek, “Bizlere düşen görev, özgürlüğün ve bağımsızlığın hangi fedakârlıklarla kazanıldığını unutmadan, bu değerleri korumak ve çocuklarımıza güçlü bir gelecek bırakmaktır” dedi.

Başkan Halil Kasım mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı; gazilere şükranlarını sunarak Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.