Kasım yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kesim arsalarının yalnızca tahsis edilmesinin yeterli olmadığını belirterek, vatandaşların konut ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan arsaların altyapılarının da tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kırsal kesim arsalarının altyapı projelerinin onaylandığını ifade eden Kasım, böylece ilgili bölgelerde yol, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının planlı şekilde karşılanmasına yönelik çalışmaların önünün açıldığını söyledi.

Kasım, “Vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan arsaların altyapı süreçlerinde önemli bir adım atılmış oldu” dedi.

Belediye olarak belde genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalara devam ettiklerini belirten Kasım, kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kasım, kırsal kesim arsalarının altyapı süreçlerinin tamamlanmasının vatandaşların konut sahibi olma sürecine de önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kasım, çalışmaların, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Konut Edindirme Birimi iş birliğinde yürütüldüğünü belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.