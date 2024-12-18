Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Cumhuriyet uyruklu mahkum Muhammed Tapınç'ın Türkiye’ye nakledilmesini onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. uyruklu mahkum Muhammed Tapınç'ın, cezasının kalan kısmını Türkiye Cumhuriyeti Devletinde tamamlaması amacıyla, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devletine nakledilmesini onayladı.”

Muhammed Tapınç, Lefkoşa’da 15 Ağustos 2022 tarihinde tartıştığı Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurarak, bahse konu şahsı kör etmişti.

Tapınç, 8 Mayıs 2023 tarihinde 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.