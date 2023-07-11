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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Sahillerde sıcaklık, haftanın ilk günleri 30-33 derece, ilerleyen günlerde de 34-37 derece dolaylarında olacak.

Haftanın ilk günlerinde ise sıcaklık iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

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